Пять человек в САР погибли при обстрелах из контролируемых Турцией районов

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что пять сирийцев погибли в результате артиллерийских обстрелов с подконтрольных Турции территорий в САР.

«7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесённых с территории районов, подконтрольных вооружённым силам Турции, по населённым пунктам в округе Телль-Рифат провинции Алеппо, погибли пять мирных жителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что наряду с этим ранения получили шесть человек, включая двух детей.

Ранее сообщалось, что при отражении воздушной атаки со стороны Израиля на юге Дамаска ранения получили четверо сирийских военных.