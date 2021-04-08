Пять человек в САР погибли при обстрелах из контролируемых Турцией районов

Короткая ссылка
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что пять сирийцев погибли в результате артиллерийских обстрелов с подконтрольных Турции территорий в САР.
Пять человек в САР погибли при обстрелах из контролируемых Турцией районов
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

«7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесённых с территории районов, подконтрольных вооружённым силам Турции, по населённым пунктам в округе Телль-Рифат провинции Алеппо, погибли пять мирных жителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что наряду с этим ранения получили шесть человек, включая двух детей.

Ранее сообщалось, что при отражении воздушной атаки со стороны Израиля на юге Дамаска ранения получили четверо сирийских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить