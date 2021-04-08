Лавров назвал тупиковой политику США в отношении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупиковой политику Вашингтона в отношении Москвы.

«Эта линия (санкционная. — RT) вызывает всё больше критики в США, даже такая, в общем-то, провашингтонская структура, как «Атлантический совет»*, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — сказал Лавров.

Он отметил, что все эти действия убеждают Россию только в одном: полагаться на себя.

«Ни США, ни их европейские союзники — не надёжные партнёры», — подчеркнул Лавров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.