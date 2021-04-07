Байден и король Иордании провели переговоры

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Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден и король Иордании провели переговоры
  • Reuters

«Президент Джо Байден разговаривал сегодня с королём Иордании Абдаллой II, чтобы выразить решительную поддержку США Иордании и подчеркнуть важность лидерства короля для Соединённых Штатов и региона», — говорится в пресс-релизе.

В ходе переговоров лидеры обсудили прочные двусторонние связи между Иорданией и США, важную роль Иордании в регионе и укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности.

Как отмечается, Байден также подтвердил, что Соединённые Штаты поддерживают двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта.

Ранее в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса сообщалось, что правительство США полностью поддерживает Абдаллу II.

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