Эрдоган заявил о завершении подготовки строительства канала «Стамбул»

Подготовка к строительству канала «Стамбул» между Чёрным и Мраморным морями в обход пролива Босфор завершается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Хочет (оппозиция. — RT) или нет, а мы канал построим. Большая часть подготовки к проекту закончена. Отчёт о воздействии на окружающую среду выполнен. На обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тыс. человек», — приводит его слова в парламенте РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что тендеры в рамках проекта будут объявлены в ближайшее время.

В прошлом году Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул».

Подробнее — в материале RT.