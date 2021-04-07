Эрдоган заявил о завершении подготовки строительства канала «Стамбул»
- Reuters
«Хочет (оппозиция. — RT) или нет, а мы канал построим. Большая часть подготовки к проекту закончена. Отчёт о воздействии на окружающую среду выполнен. На обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тыс. человек», — приводит его слова в парламенте РИА Новости.
Эрдоган подчеркнул, что тендеры в рамках проекта будут объявлены в ближайшее время.
В прошлом году Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул».
Подробнее — в материале RT.