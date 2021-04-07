Байден оценил ситуацию с коронавирусом в США

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Американский лидер Джо Байдан оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в США.
Байден оценил ситуацию с коронавирусом в США
  • Reuters

Байден заявил, что «новые разновидности вируса распространяются, и распространяются быстро, число новых случаев инфицирования снова растёт, количество госпитализаций больше не снижается».

«Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», — добавил президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о назначении Гейл Смит координатором администрации США по безопасности в области здравоохранения и глобальному реагированию на пандемию COVID-19.

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