Эксперт прокомментировал ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу

Председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дунаев прокомментировал ситуацию с транспортировкой судов по Суэцкому каналу.

«Очевидно, недостаточно эффективно работают службы Суэцкого канала, недостаточно эффективны команды, которые проводят суда. Очевидно, есть проблемы с лоцманами», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, есть и другие операционные проблемы, которые нужно решать.

Как считает Дунаев, трудностей можно было бы избежать, если бы вовремя проводилась профилактика подобных инцидентов.

«Судить трудно. Это проблема команды Суэцкого канала и его собственников», — добавил он.

Ранее директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил ситуацию с транспортировкой судов по Суэцкому каналу.