Эксперт прокомментировал ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу
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«Очевидно, недостаточно эффективно работают службы Суэцкого канала, недостаточно эффективны команды, которые проводят суда. Очевидно, есть проблемы с лоцманами», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, есть и другие операционные проблемы, которые нужно решать.
Как считает Дунаев, трудностей можно было бы избежать, если бы вовремя проводилась профилактика подобных инцидентов.
«Судить трудно. Это проблема команды Суэцкого канала и его собственников», — добавил он.
Ранее директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил ситуацию с транспортировкой судов по Суэцкому каналу.