Эксперт прокомментировал ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу

Короткая ссылка
Председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дунаев прокомментировал ситуацию с транспортировкой судов по Суэцкому каналу.
Эксперт прокомментировал ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу
  • © РИА Новости / Махмуд Ахмед

«Очевидно, недостаточно эффективно работают службы Суэцкого канала, недостаточно эффективны команды, которые проводят суда. Очевидно, есть проблемы с лоцманами», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, есть и другие операционные проблемы, которые нужно решать.

Как считает Дунаев, трудностей можно было бы избежать, если бы вовремя проводилась профилактика подобных инцидентов.

«Судить трудно. Это проблема команды Суэцкого канала и его собственников», — добавил он.

Ранее директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил ситуацию с транспортировкой судов по Суэцкому каналу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить