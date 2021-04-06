В США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы США заявили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия 5 апреля.
В США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американских ВВС.

«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — говорится в сообщении.

Ранее был опубликован доклад Счётной палаты США, в котором говорилось, что Соединённые Штаты до сих пор не имеют достаточно развитых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых вооружений, из-за чего программы их развёртывания могут быть реализованы с опозданием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить