В США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США заявили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия 5 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американских ВВС.

«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — говорится в сообщении.

Ранее был опубликован доклад Счётной палаты США, в котором говорилось, что Соединённые Штаты до сих пор не имеют достаточно развитых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых вооружений, из-за чего программы их развёртывания могут быть реализованы с опозданием.