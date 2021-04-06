В Боготе вводят карантин с 10 по 12 апреля

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Карантин, который подразумевает запрет на свободное передвижение граждан по городу будет введён в столице Колумбии с 10 по 12 апреля.

«В Боготе карантин с субботы, 10 апреля, по понедельник, 12 апреля», — написал министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской республики Фернандо Руис в своём Twitter.

Он добавил, что с 6 по 9 апреля в столице будут действовать ограничения на свободное посещение гражданами магазинов, банков и прочих заведений.

27 марта в Колумбии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 7395 и достигло 2 367 337.

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