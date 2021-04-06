В Боготе вводят карантин с 10 по 12 апреля
«В Боготе карантин с субботы, 10 апреля, по понедельник, 12 апреля», — написал министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской республики Фернандо Руис в своём Twitter.
Medidas adicionales para territorios con crecimiento mayor al 15% en UCI. Bogota:1.Pico y cédula desde el martes 6 hasta el viernes 9, 2.Cierre total desde el sábado 10 hasta el lunes 12 (con excepciones de decreto) 3. Mega Prass desde el jueves— Fernando Ruiz (@Fruizgomez) April 6, 2021
4.Martes 13 evaluación en comité
Он добавил, что с 6 по 9 апреля в столице будут действовать ограничения на свободное посещение гражданами магазинов, банков и прочих заведений.
27 марта в Колумбии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 7395 и достигло 2 367 337.