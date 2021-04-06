Гуаидо сообщил о выздоровлении после коронавируса
- Reuters
«Хочу сообщить, что сегодня я получил отрицательный результат теста на COVID-19», — написал Гуаидо в своём Twitter.
Quiero anunciarles que hoy he dado negativo a la prueba de Covid-19 y ya estoy recuperado.— Juan Guaidó (@jguaido) April 5, 2021
Gracias a todos los que estuvieron pendientes por su apoyo, a todos los que me escribieron por acompañarme en estos días.
Gracias Dios por haber recobrado mi salud.
Политик добавил, что теперь здоров.
Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время болезни.
28 марта Хуан Гуаидо сообщил, что заболел коронавирусом.