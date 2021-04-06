Гуаидо сообщил о выздоровлении после коронавируса

Короткая ссылка
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил о своём выздоровлении после заболевания коронавирусом.
Гуаидо сообщил о выздоровлении после коронавируса
  • Reuters

«Хочу сообщить, что сегодня я получил отрицательный результат теста на COVID-19», — написал Гуаидо в своём Twitter.

Политик добавил, что теперь здоров.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время болезни.

28 марта Хуан Гуаидо сообщил, что заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить