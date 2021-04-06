Гуаидо сообщил о выздоровлении после коронавируса

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил о своём выздоровлении после заболевания коронавирусом.

«Хочу сообщить, что сегодня я получил отрицательный результат теста на COVID-19», — написал Гуаидо в своём Twitter.

Quiero anunciarles que hoy he dado negativo a la prueba de Covid-19 y ya estoy recuperado.



Gracias a todos los que estuvieron pendientes por su apoyo, a todos los que me escribieron por acompañarme en estos días.



Gracias Dios por haber recobrado mi salud. — Juan Guaidó (@jguaido) April 5, 2021

Политик добавил, что теперь здоров.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время болезни.

28 марта Хуан Гуаидо сообщил, что заболел коронавирусом.