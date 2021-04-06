В Белом доме прокомментировали процесс принятия решения по ВС США в Афганистане

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У президента США Джо Байдена уйдёт некоторое время на принятие решения о выводе американских войск из Афганистана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме прокомментировали процесс принятия решения по ВС США в Афганистане
  • Reuters

«Безусловно, принятие верного решения у него займёт некоторое время», — приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос, когда Байден намерен принять решение о выводе из центральноазиатской республики войск США.

По её словам, президент уже отмечал, что в связи с логистическими причинами будет сложно уложиться в крайний срок — 1 мая.

Она добавила, что американский лидер продолжает консультации со своей командой, а также с партнёрами и союзниками США.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты пока не приняли решения о выводе войск из Афганистана.

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