ВМС США готовы изучать идею обновления соглашения с Россией о пресечении инцидентов

Короткая ссылка
В Военно-морских силах США заявили о готовности изучать идею обновления соглашения с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве.
ВМС США готовы изучать идею обновления соглашения с Россией о пресечении инцидентов
  • Reuters

Как отмечает ТАСС, об этом начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, отвечая на вопросы агентства во время интернет-брифинга для журналистов.

«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement. — RT), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договорённости.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Марком Милли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить