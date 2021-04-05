ВМС США готовы изучать идею обновления соглашения с Россией о пресечении инцидентов

В Военно-морских силах США заявили о готовности изучать идею обновления соглашения с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве.

Как отмечает ТАСС, об этом начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, отвечая на вопросы агентства во время интернет-брифинга для журналистов.

«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement. — RT), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договорённости.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Марком Милли.