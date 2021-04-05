ВМС США готовы изучать идею обновления соглашения с Россией о пресечении инцидентов
- Reuters
Как отмечает ТАСС, об этом начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, отвечая на вопросы агентства во время интернет-брифинга для журналистов.
«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement. — RT), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договорённости.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Марком Милли.