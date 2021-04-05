В Гуантанамо закрыт блок для наиболее опасных заключенных

Власти США перевели всех наиболее опасных заключенных тюрьмы Гуантанамо из так лагеря номер 7, где действовали самые строгие условия содержания, в соседний блок — лагерь номер 5.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южное командование вооружённых сил США.

Согласно заявлению, работники тюрьмы «безопасно и без каких-либо инцидентов переместили всех заключенных из лагеря номер 7 в лагерь номер 5».

«В результате этого все 40 заключенных теперь перемещены из трех объектов в два», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в так называемом лагере номер 7 в условиях особо строго режима содержались наиболее опасные заключённые.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы администрации США по закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.