В аэропорту Алеппо рассчитывают на открытие авиасообщения с Москвой

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Руководство аэропорта сирийского Алеппо, который после войны возобновил обслуживание международных рейсов, рассчитывает на открытие авиасообщения с Москвой.

«Мы готовы любые самолёты принимать. Из-за пандемии коронавируса было закрыто авиасообщение между Дамаском и Москвой, но сейчас возобновилось. Мы надеемся, что у нас тоже будет рейс Алеппо — Москва», — приводит ТАСС слова директора авиаузла Мухаммеда аль-Масри.

15 января после десятилетнего перерыва начались перелёты по маршруту Алеппо — Бейрут — Алеппо, которые совершают один раз в неделю самолёты сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение с 1 апреля возобновить регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

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