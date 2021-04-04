CNN: один человек погиб при стрельбе в штате Вирджиния

По меньшей мере один человек погиб и двое получили серьёзные ранения в результате стрельбы в американском штате Вирджиния.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл в городе Вирджиния-Бич.

Отмечается, что полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте инцидента они обнаружили одного погибшего и двух человек с ранениями, представляющими угрозу для жизни.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама.