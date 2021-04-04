CNN: один человек погиб при стрельбе в штате Вирджиния
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Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Отмечается, что полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте инцидента они обнаружили одного погибшего и двух человек с ранениями, представляющими угрозу для жизни.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате стрельбы у бара в американском штате Алабама.