В Греции за сутки выявили более 3200 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 3232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 273 459. Всего в стране скончались 8302 человека с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что общенациональный карантин, введённый в Греции из-за ситуации с коронавирусом, продлён до 5 апреля.