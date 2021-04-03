В Греции за сутки выявили более 3200 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 3232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 273 459.
Всего в стране скончались 8302 человека с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что общенациональный карантин, введённый в Греции из-за ситуации с коронавирусом, продлён до 5 апреля.
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