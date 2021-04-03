Президент ФРГ рассказал о допущенных страной ошибках во время пандемии

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна допустила ряд ошибок в борьбе с пандемией коронавируса.
Президент ФРГ рассказал о допущенных страной ошибках во время пандемии
  • Reuters

Об этом он заявил в приуроченном к Пасхе обращении к жителям страны.

«Для некоторых локдаун уже давно стал не просто вопросом дохода, а вопросом банального существования. Тем сильнее я понимаю потерю терпения и разочарование из-за неудач последних месяцев. Многое было сделано и многое удалось. Но всё же были ошибки — при тестировании, при вакцинации и при цифровых решениях», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он заявил, что в настоящий момент в стране фиксируется третья волна коронавируса, это означает, что властям Германии придётся сохранять карантинные ограничения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны договорились о продлении режима карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля.

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