Блинкен обсудил с главой МИД Израиля гуманитарную помощь Палестине
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Госдепа США.
Также стороны затронули вопрос нормализации отношений со странами, в которых большинство населения мусульмане и арабы.
Блинкен отметил, что израильтяне и палестинцы должны в равной мере наслаждаться свободой, безопасностью, процветанием и демократией.
18 февраля президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, они обсудили ближневосточное урегулирование и другие региональные проблемы.