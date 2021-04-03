Блинкен обсудил с главой МИД Израиля гуманитарную помощь Палестине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Израиля Габи Ашкенази предоставление гуманитарной помощи палестинцам.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Также стороны затронули вопрос нормализации отношений со странами, в которых большинство населения мусульмане и арабы.

Блинкен отметил, что израильтяне и палестинцы должны в равной мере наслаждаться свободой, безопасностью, процветанием и демократией.

18 февраля президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, они обсудили ближневосточное урегулирование и другие региональные проблемы.