Блинкен обсудил с главой МИД Израиля гуманитарную помощь Палестине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Израиля Габи Ашкенази предоставление гуманитарной помощи палестинцам.
Блинкен обсудил с главой МИД Израиля гуманитарную помощь Палестине
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Также стороны затронули вопрос нормализации отношений со странами, в которых большинство населения мусульмане и арабы.

Блинкен отметил, что израильтяне и палестинцы должны в равной мере наслаждаться свободой, безопасностью, процветанием и демократией.

18 февраля президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, они обсудили ближневосточное урегулирование и другие региональные проблемы.

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