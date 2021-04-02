Пострадавший при инциденте у Капитолия США полицейский скончался

Один офицер скончался от полученных ранений после инцидента у здания Капитолия США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полицию.

«Один офицер полиции скончался от ранений», — сообщили в полиции.

Также в ведомстве заявили, что подозреваемый в наезде на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия «вышел из машины с ножом в руке, не подчинился указаниям».

«Он мёртв», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Капитолий США заблокировали из-за угрозы безопасности после сообщений о стрельбе.

Также американская полиция сообщила, что неизвестный на автомобиле совершил наезд на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия, пострадали три человека.