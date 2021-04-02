Пострадавший при инциденте у Капитолия США полицейский скончался
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«Один офицер полиции скончался от ранений», — сообщили в полиции.
Также в ведомстве заявили, что подозреваемый в наезде на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия «вышел из машины с ножом в руке, не подчинился указаниям».
«Он мёртв», — добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что Капитолий США заблокировали из-за угрозы безопасности после сообщений о стрельбе.
Также американская полиция сообщила, что неизвестный на автомобиле совершил наезд на контрольно-пропускной пункт возле Капитолия, пострадали три человека.