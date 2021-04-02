На Тайване четыре человека погибли в результате схода поезда с рельсов

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На Тайване по меньшей мере четыре человека погибли, около 20 госпитализированы в результате схода пассажирского поезда с рельсов. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Как отмечается, ЧП произошло в тоннеле на отрезке в уезде Хуалянь. 

В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. 

По последним данным, на месте происшествия были обнаружены четыре человека без признаков жизни.

Сообщается, что около 20 человек получили различные травмы.

26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека, ещё 66 пострадали.

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