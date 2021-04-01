Во Франции за сутки выявили 50 тысяч новых случаев COVID-19

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Французские власти подтвердили 50 659 новых случаев заболевания коронавирусом на территории страны за последние сутки, сообщает ТАСС.
Во Франции за сутки выявили 50 тысяч новых случаев COVID-19
  • globallookpress.com

Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 4 695 082 случая инфицирования.

От последствий инфицирования коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта прошлого года было зафиксировано 95 976 смертей, из них 69 932 в больницах, остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. 

Ранее сообщалось, что во Франции число случаев коронавируса превысило 4,6 млн.

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