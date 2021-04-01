WSJ: Байден поручил начать вывод части войск из Персидского залива

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военнослужащих из Персидского залива, передислоцированы уже три батареи ЗРК Patriot, в том числе та, которая находилась на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников.
WSJ: Байден поручил начать вывод части войск из Персидского залива
  • Reuters

По версии газеты, такое решение принято в соответствии с планами по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока.

«Вывод батарей Patriot, постоянно присутствующих авианосцев и других военных сил означает, что несколько тысяч военнослужащих могут со временем покинуть регион. По состоянию на конец прошлого года в регионе находились около 50 тыс. военных», — говорится в материале издания, которое также напоминает, что «на пике напряжённости между администрацией Трампа и Ираном» здесь находились порядка 90 тыс. военнослужащих.

Военные чиновники не стали конкретизировать данные о сокращении присутствия в регионе.

В марте в Пентагоне заявили, что администрация США рассчитывает на сохранение прочных военных связей с Саудовской Аравией, невзирая на нынешние противоречия между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить