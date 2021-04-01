WSJ: Байден поручил начать вывод части войск из Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военнослужащих из Персидского залива, передислоцированы уже три батареи ЗРК Patriot, в том числе та, которая находилась на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников.

По версии газеты, такое решение принято в соответствии с планами по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока.

«Вывод батарей Patriot, постоянно присутствующих авианосцев и других военных сил означает, что несколько тысяч военнослужащих могут со временем покинуть регион. По состоянию на конец прошлого года в регионе находились около 50 тыс. военных», — говорится в материале издания, которое также напоминает, что «на пике напряжённости между администрацией Трампа и Ираном» здесь находились порядка 90 тыс. военнослужащих.

Военные чиновники не стали конкретизировать данные о сокращении присутствия в регионе.

В марте в Пентагоне заявили, что администрация США рассчитывает на сохранение прочных военных связей с Саудовской Аравией, невзирая на нынешние противоречия между Вашингтоном и Эр-Риядом.