В МИД России заявили о готовности ответить на санкции Австралии
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.
«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — отметила она.
Как подчеркнула Захарова, данные недружественные шаги «австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа».
30 марта Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.