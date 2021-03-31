В МИД России заявили о готовности ответить на санкции Австралии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не оставит без адекватного ответа санкции Австралии.
В МИД России заявили о готовности ответить на санкции Австралии
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, данные недружественные шаги «австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа».

30 марта Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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