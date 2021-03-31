В МИД России заявили о готовности ответить на санкции Австралии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не оставит без адекватного ответа санкции Австралии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, данные недружественные шаги «австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа».

30 марта Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.