В Польше заявили о критической ситуации с COVID-19 на юге страны

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что на юге страны сложилась критическая ситуация с распространением COVID-19.
В Польше заявили о критической ситуации с COVID-19 на юге страны
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По словам министра, особенно плохая ситуация в Шленском воеводстве.

«Ситуация в Шленске критическая. Как с точки зрения количества заболевших и численности госпитализаций, так и с точки зрения перспективы», — цитирует его ТАСС.

Также Недзельский добавил, что средства, выделенные воеводской администрацией на борьбу с пандемией, заканчиваются.

Глава Минздрава Польши также указал, что из-за нехватки коек в местных больницах до конца недели в медучреждения соседних воеводств будут отправлены 150—170 пациентов с коронавирусом. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны рассчитывают привить от коронавирусной инфекции COVID-19 всех желающих до конца августа.

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