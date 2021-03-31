Посольство России напомнило Австралии о водной блокаде Крыма

Посольство России в Австралии прокомментировало санкции, которые Канберра ввела против Москвы. В ведомстве констатировали, что практический эффект этих санкций стремится к нулю.

30 марта Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России в связи со строительством Крымского моста.

«По горькой иронии, австралийцы, которые так ценят свою самостоятельность и ни за что не откажутся от права самим решать, как им жить, вновь оказались заодно с теми, кто вот уже семь лет безуспешно пытается заставить жителей Крыма отказаться от их свободного демократического выбора», — заявили в российском посольстве.

Осуждая действия России по развитию инфраструктуры полуострова, власти Австралии якобы не замечают «бесчеловечных попыток Киева удушить крымчан водной блокадой», добавили там.

«Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдаленном от Австралии регионе, видимо, непросто. Легче бездумно заимствовать готовые формулировки об «аннексии» и «вмешательстве», — сказали в ведомстве.

Этот недружественный жест в адрес России будет иметь свои последствия, подчеркнули в посольстве.