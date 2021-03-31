В Марокко предупредили, что Африка стала целью ИГ

Африка стала целью «Исламского государства»*, международным организациям следует сосредоточиться на этой проблеме, считает министр иностранных дел Марокко Насер Бурита.

«Африка стала целью и центром внимания для ИГИЛ. Оно стремится укрепить свое присутствие в Африке, сотрудничая с (местными. — RT) террористическими группировками и преступными сетями», — сказал министр на встрече в усечённом составе глав МИД международной коалиции. Его слова приводит РИА Новости.

Всё больше группировок присягает на верность ИГ, добавил он.

Он также напомнил, что в 2020 году число жертв нападений в регионе Сахель выросло на 60% по сравнению с 2019-м и достигло 4250 человек.

Бурита предположил, что потерявшие контроль над базами на Ближнем Востоке террористы пытаются привлечь боевиков и финансы в других регионах.

24 марта исламистские группировки напали на город Пальма в Мозамбике, боевики установили над городом контроль.

По данным СМИ, во время нападения погибли десятки человек, а столкновения боевиков и сил безопасности всё ещё продолжаются.

Как рассказали агентству в провинции Кабу-Делгаду, более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.