Россия и Аргентина создали деловой клуб

Короткая ссылка
Россия и Аргентина создали деловой клуб для продвижения проектов в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Об этом рассказал российский торговый представитель в южноамериканской стране и председатель клуба Сергей Деркач.
Россия и Аргентина создали деловой клуб
  • Reuters

«Особенность нашего клуба в том, что предполагается участие не только предпринимателей, но и представителей государственной власти, научных кругов, университетов», — цитирует его РИА Новости.

Первое заседание клуба состоялось во вторник, 30 марта.

Встречи намерены проводить каждый месяц, следующее заседание пройдёт в конце апреля, его посвятят академическому обмену и образовательным связям.

В феврале российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что Россия рассматривает возможность визита делегации «Роскосмоса» в Аргентину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить