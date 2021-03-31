Россия и Аргентина создали деловой клуб для продвижения проектов в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Об этом рассказал российский торговый представитель в южноамериканской стране и председатель клуба Сергей Деркач.

«Особенность нашего клуба в том, что предполагается участие не только предпринимателей, но и представителей государственной власти, научных кругов, университетов», — цитирует его РИА Новости.

Первое заседание клуба состоялось во вторник, 30 марта.

Встречи намерены проводить каждый месяц, следующее заседание пройдёт в конце апреля, его посвятят академическому обмену и образовательным связям.

В феврале российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что Россия рассматривает возможность визита делегации «Роскосмоса» в Аргентину.