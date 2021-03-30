Политолог оценил ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу

Короткая ссылка
Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов оценил ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу.
Политолог оценил ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу
  • Reuters

«Суэцкий канал перегружен, уязвим», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на фоне кризиса с каналом возросли объёмы линейных железнодорожных перевозок, в том числе через территорию России, в Азию и Европу.

«Железнодорожный транспорт при достаточно развитой инфраструктуре ненамного дороже и даже сопоставим с морским, но железнодорожный быстрее», — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что можно поработать над механизмом перевозок по Северному морскому пути, тогда грузы будут доставляться быстрее, чем по Суэцкому каналу.

Ранее старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с контейнеровозом Even Given в Суэцком канале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить