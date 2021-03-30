Политолог оценил ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу

Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов оценил ситуацию с транспортировкой по Суэцкому каналу.

«Суэцкий канал перегружен, уязвим», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на фоне кризиса с каналом возросли объёмы линейных железнодорожных перевозок, в том числе через территорию России, в Азию и Европу.

«Железнодорожный транспорт при достаточно развитой инфраструктуре ненамного дороже и даже сопоставим с морским, но железнодорожный быстрее», — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что можно поработать над механизмом перевозок по Северному морскому пути, тогда грузы будут доставляться быстрее, чем по Суэцкому каналу.

Ранее старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с контейнеровозом Even Given в Суэцком канале.