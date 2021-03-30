Канцлер Австрии прокомментировал ситуацию с вакциной «Спутник V»

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Главным критерием в вопросе применения вакцины от COVID-19 должны быть её эффективность и безопасность, а не то, откуда этот препарат, считает канцлер Австрии Себастьян Курц.
Канцлер Австрии прокомментировал ситуацию с вакциной «Спутник V»
  • Reuters

«Мы с февраля находимся в хорошем контакте с российской стороной (по теме «Спутника V». — RT), за что я очень благодарен», — цитирует РИА Новости заявление канцлера.

По его словам, «в вопросе вакцин не должно быть геополитических шор».

Наиболее важным предметом оценки является, «насколько вакцина эффективна и безопасна», а не страна, где её произвели.

Курц считает, что, если Австрия получит дополнительные дозы вакцины, это позволит спасти большое количество человеческих жизней и сохранить много рабочих мест.

Ранее канцлер Австрии призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую и «все безопасные» вакцины.

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