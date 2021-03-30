В Мали зарегистрировали «Спутник V»

В Республике Мали зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что Мали — 58-я страна, где одобрили применение вакцины «Спутник V».

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — рассказали в РФПИ.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае.