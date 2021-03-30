В Мали зарегистрировали «Спутник V»
- © РФПИ
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что Мали — 58-я страна, где одобрили применение вакцины «Спутник V».
«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — рассказали в РФПИ.
Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае.