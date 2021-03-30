Посольство России назвало санкции Австралии недружественным шагом

Посольство России в Австралии назвало австралийские санкции в отношении четырёх компаний и физлиц из России недружественным шагом, который не останется без последствий.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе диппредставительства Илью Рощенкова.

«Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий», — сказал он.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России в связи со строительством Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.