Посольство России назвало санкции Австралии недружественным шагом
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе диппредставительства Илью Рощенкова.
«Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий», — сказал он.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России в связи со строительством Крымского моста.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.