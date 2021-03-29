Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в Европе в феврале

Самым популярным автомобилем в Европе в феврале 2021 года признан хетчбэк Peugeot 208. Реализовано 18 375 таких машин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, второе место занимает Peugeot 2008. Продано 17 120 таких автомобилей. На третьей строчке — Volkswagen Golf (16 185 машин).

В топ-10 также попали Toyota Yaris, Fiat Panda, Renault Clio, Citroen C3, Opel/Vauxhall Corsa, Skoda Octavia и Volkswagen T-Roc.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.