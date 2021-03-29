Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в Европе в феврале

Короткая ссылка
Самым популярным автомобилем в Европе в феврале 2021 года признан хетчбэк Peugeot 208. Реализовано 18 375 таких машин.
Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в Европе в феврале
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, второе место занимает Peugeot 2008. Продано 17 120 таких автомобилей. На третьей строчке — Volkswagen Golf (16 185 машин).

В топ-10 также попали Toyota Yaris, Fiat Panda, Renault Clio, Citroen C3, Opel/Vauxhall Corsa, Skoda Octavia и Volkswagen T-Roc.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить