В ЕК заявили о планах привить от коронавируса 70% населения к середине июля

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Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас сообщил, что 70% населения Европы может быть привито от коронавируса к середине июля 2021 года.
В ЕК заявили о планах привить от коронавируса 70% населения к середине июля
  • РИА Новости

Об этом пишет El Pais.

В частности, Схинас назвал дату 14 июля.

По его словам, это «очень символичная дата».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса к концу июля.

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