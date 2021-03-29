В ЕК заявили о планах привить от коронавируса 70% населения к середине июля
Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас сообщил, что 70% населения Европы может быть привито от коронавируса к середине июля 2021 года.
- РИА Новости
Об этом пишет El Pais.
В частности, Схинас назвал дату 14 июля.
По его словам, это «очень символичная дата».
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует произвести 420 млн доз вакцин от коронавируса к концу июля.
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