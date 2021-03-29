Около тысячи человек эвакуировано из-за пожара на НПЗ в Индонезии

Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява.

«Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек — в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей — в спортивный зал», — приводит РИА Новости сообщение компании Pertamina.

Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява.