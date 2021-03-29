Около тысячи человек эвакуировано из-за пожара на НПЗ в Индонезии

Короткая ссылка
Около тысячи человек эвакуированы из-за сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява.

«Около 200 жителей были эвакуированы в актовый зал округа Индрамаю, примерно 400 человек — в Исламский центр Индрамаю и около 350 жителей — в спортивный зал», — приводит РИА Новости сообщение компании Pertamina.

Отмечается, что эвакуированы были жители деревни Балонган. Компания предоставляет в центрах эвакуации маски и антисептики и следит за соблюдением мер борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить