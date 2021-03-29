Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатского полуострова.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Землетрясение произошло в понедельник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на расстоянии 205 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 29,5 км под морским дном.

Энергетический класс сейсмособытия составил 11,4.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8.