Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Землетрясение произошло в понедельник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на расстоянии 205 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 29,5 км под морским дном.
Энергетический класс сейсмособытия составил 11,4.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8.