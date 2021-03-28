Полиция Индонезии заявила, что при взрыве у храма погиб только смертник

При взрыве у христианского храма в индонезийской Макассаре, согласно последним данным, погиб только террорист-смертник. Об этом сообщил главный инспектор полиции Южного Сулавеси.

«Один человек погиб, это был сам террорист-смертник. Полиция работает над его опознанием», — цитирует полицейского Antara.

По данным ведомства, злоумышленник не смог войти в саму церковь, потому что на входе его остановила охрана.

«У него не было шансов попасть внутрь, потому что охранники заподозрили его. Взрыв произошёл перед входом», — добавил инспектор.

Инцидент произошёл на улице Каяолалидо в районе Уджунг Панданг.

Под данным Channel News Asia, в результате взрыва пострадали не менее 14 человек.

Российское посольство попросило россиян, в том числе находящихся на острове Сулавеси, сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления.

Как стало известно ранее, смертник произвёл взрыв у входа в католический собор в Индонезии.