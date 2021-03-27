Иран и Китай подписали соглашение о партнёрстве на 25 лет вперёд

Иран и Китай подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве на срок 25 лет. В церемонии подписания участвовали министры иностранных дел Ирана и КНР Мохаммад Джавад Зариф и Ван И.

Об этом сообщает Press TV.

Стороны обсудили пути развития политических, экономических и стратегических связей двух стран и отметили необходимость тесных консультаций между Пекином и Тегераном для содействия долгосрочному сотрудничеству.

О китайско-иранском стратегическом партнёрстве было объявлено в совместном заявлении во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году.

Дорожная карта включает 20 пунктов сотрудничества, в том числе в области политики, культуры, обороны, безопасности и юстиции.