Аналитик прокомментировал ситуацию с Суэцким каналом

Нефтегазовый аналитик, партнёр агентства RusEnergy Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию с Суэцким каналом.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что объёмы грузоперевозок через канал слишком велики, чтобы его заменить.

«Думаю, что его значение никак не изменится. В 2018 году через Суэцкий канал проходило 5 млн баррелей в сутки. Притом что мировая добыча и потребление составляли 98 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Крутихин не исключил, что работу может возобновить обходной нефтепровод, который выходил с Аравийского полуострова на Ашкелон на израильском берегу Средиземного моря.

Ранее главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.