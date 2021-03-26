Аналитик прокомментировал ситуацию с Суэцким каналом

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Нефтегазовый аналитик, партнёр агентства RusEnergy Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию с Суэцким каналом.
Аналитик прокомментировал ситуацию с Суэцким каналом
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что объёмы грузоперевозок через канал слишком велики, чтобы его заменить.

«Думаю, что его значение никак не изменится. В 2018 году через Суэцкий канал проходило 5 млн баррелей в сутки. Притом что мировая добыча и потребление составляли 98 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Крутихин не исключил, что работу может возобновить обходной нефтепровод, который выходил с Аравийского полуострова на Ашкелон на израильском берегу Средиземного моря.

Ранее главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.

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