Посол России рассказал об отношении к «Спутнику V» в Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал в эфире RT UK об отношении к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в Соединённом Королевстве.

«Я нахожусь здесь примерно год и четыре месяца, но пока не припомню положительных статей о России в британских СМИ. Такова правда жизни. Преимущественно, если не на 100%, они негативные. Но то, что я читаю здесь о российской вакцине, разительно от них отличается. Изначально к «Спутнику V» относились совершенно пренебрежительно, его полностью дискредитировали.

К настоящему моменту ситуация, я бы сказал, немного изменилась: это отражают общественное мнение и научные исследования», — сказал дипломат.

Так, подчеркнул он, «даже в таком авторитетном журнале, как The Lancet, отмечали, что вакцинация «Спутником V» безопасна и весьма эффективна».

Келин констатировал, что в процедуре одобрения Европейским агентством лекарственных средств есть задержки, однако выразил уверенность, что Россия может выйти с препаратом на европейский рынок и помочь жителям европейских стран в случае нехватки вакцин.