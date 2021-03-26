В Кремле прокомментировали заявление Макрона о «войне» из-за вакцин

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Москва не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о «войне» из-за вакцин
  • Reuters

Как отметил представитель Кремля, между главами двух государств сложился доверительный диалог, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия.

«Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему вакцинации от коронавируса.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Разработчики российской вакцины «Спутник V» ответили на его высказывания.

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