Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога

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Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
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«Эти все заявления Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, — это неправда, это ложь... Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнёры. Было предложено поговорить конкретно с участием экспертов, в том числе и военных экспертов, по широкой проблематике. Все эти предложения на столе у господина Столтенберга, он может переложить бумаги, найти их и перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам», — сообщила Захарова на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.

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