Харрис провела переговоры с вице-премьером Канады

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Вице-президент США Камала Харрис обсудила с вице-премьером Канады Христей Фриланд вопросы миграции, сообщили в Белом доме.

Как отмечает РИА Новости, обсуждались, в частности, страны так называемого Северного треугольника (Гватемала, Гондурас и Сальвадор), граждане которых составляют основную долю незаконных мигрантов в США.

В ходе переговоров также была рассмотрена совместная работа по борьбе с причинами незаконной иммиграции.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в создании кризиса на границе с Мексикой.

Подробнее — в материале RT.

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