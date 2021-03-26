Харрис провела переговоры с вице-премьером Канады
Как отмечает РИА Новости, обсуждались, в частности, страны так называемого Северного треугольника (Гватемала, Гондурас и Сальвадор), граждане которых составляют основную долю незаконных мигрантов в США.
В ходе переговоров также была рассмотрена совместная работа по борьбе с причинами незаконной иммиграции.
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в создании кризиса на границе с Мексикой.
Подробнее — в материале RT.