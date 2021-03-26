Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале

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Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given.
Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале
  • Reuters

Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.

Отмечается, что к настоящему моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд.

Как пишет агентство, ЧП в Суэцком канале спровоцировало рост стоимости морских грузоперевозок.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

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