Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале
- Reuters
Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.
Отмечается, что к настоящему моменту задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд.
Как пишет агентство, ЧП в Суэцком канале спровоцировало рост стоимости морских грузоперевозок.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.