Международные авиаперелёты будут совершаться ещё из 13 городов
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учётом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.
Также Россия возобновляет с 1 апреля авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.
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