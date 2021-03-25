Международные авиаперелёты будут совершаться ещё из 13 городов

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Международные пассажирские авиаперелёты из России возобновляются с 1 апреля ещё из 13 аэропортов.
Международные авиаперелёты будут совершаться ещё из 13 городов
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учётом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Также Россия возобновляет с 1 апреля авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

URA.RU сообщало, что эксперты из туриндустрии дали прогноз по внешнему туризму.

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