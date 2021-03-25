Грушко заявил, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией

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Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией.
Грушко заявил, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией
  • Reuters

«НАТО идёт по пути конфронтации с Россией и доказывает Западу обоснованность разворота к Востоку», — цитирует РИА Новости заявление Грушко.

По его словам, «все последние годы изыскиваются всё новые и новые аргументы, причины, которые не имеют никакого отношения к реальности, для того чтобы продолжать доказывать общественному мнению западных стран, что разворот НАТО к Востоку, дополнительные военные усилия на восточном фланге» оправданны и отвечают интересам безопасности альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.

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