Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО идёт по пути конфронтации с Россией.

«НАТО идёт по пути конфронтации с Россией и доказывает Западу обоснованность разворота к Востоку», — цитирует РИА Новости заявление Грушко.

По его словам, «все последние годы изыскиваются всё новые и новые аргументы, причины, которые не имеют никакого отношения к реальности, для того чтобы продолжать доказывать общественному мнению западных стран, что разворот НАТО к Востоку, дополнительные военные усилия на восточном фланге» оправданны и отвечают интересам безопасности альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.