Симоньян об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за риска использования видео RT: вот так мы победили насилие

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что шотландская полиция получила указание избегать применения грубой физической силы при сдерживании масс, так как видеозаписи подобных инцидентов могут использовать в своих целях «враждебно настроенные иностранные СМИ» — такие, как RT.
Симоньян об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за риска использования видео RT: вот так мы победили насилие
  • © RT

Ранее газета The Times опубликовала статью о том, что «враждебные СМИ» могут использовать применение силы полицией «в своих целях».

Как отмечалось в материале, адвокат и председатель независимой консультативной группы по полицейскому регулированию коронавирусного кризиса Джон Скотт назвал пропорциональным применение полицией Шотландии мер в отношении нелегального скопления празднующих фанатов клуба «Рейнджерс» на улицах 7 марта.

По его словам, мягкие меры были уместны, поскольку жёсткое применение силы полицией могло быть использовано в своих целях «иностранной пропагандой».

Ссылаясь на бихевиоризм, Скотт пишет: «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками полиции может быть зафиксировано и затем использовано с целью усугубить разногласия в обществе... Враждебно настроенные иностранные СМИ, прежде всего RT, как правило, освещают потенциально резонансные события в прямом эфире и усиливают недовольство той или иной социальной группы».

«Вот так мы победили полицейское насилие в Шотландии. Молодцы, коллектив!» — прокомментировала ситуацию Симоньян.

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