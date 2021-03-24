Симоньян об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за риска использования видео RT: вот так мы победили насилие
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Ранее газета The Times опубликовала статью о том, что «враждебные СМИ» могут использовать применение силы полицией «в своих целях».
Как отмечалось в материале, адвокат и председатель независимой консультативной группы по полицейскому регулированию коронавирусного кризиса Джон Скотт назвал пропорциональным применение полицией Шотландии мер в отношении нелегального скопления празднующих фанатов клуба «Рейнджерс» на улицах 7 марта.
По его словам, мягкие меры были уместны, поскольку жёсткое применение силы полицией могло быть использовано в своих целях «иностранной пропагандой».
Ссылаясь на бихевиоризм, Скотт пишет: «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками полиции может быть зафиксировано и затем использовано с целью усугубить разногласия в обществе... Враждебно настроенные иностранные СМИ, прежде всего RT, как правило, освещают потенциально резонансные события в прямом эфире и усиливают недовольство той или иной социальной группы».
«Вот так мы победили полицейское насилие в Шотландии. Молодцы, коллектив!» — прокомментировала ситуацию Симоньян.