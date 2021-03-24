Борисов оценил отношения России и США в сфере высоких технологий
- РИА Новости
«Те, которые они захотят, — разорвут. Там же (в новом санкционном списке. — RT) ведь написано: в области высокотехнологичной продукции. Под неё можно подвести всё что угодно, в одностороннем порядке, я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это всё делать», — приводит ТАСС заявление вице-премьера России Юрия Борисова.
21 декабря 2020 года сообщалось, что США введут экспортные ограничения против 103 компаний из России и КНР.