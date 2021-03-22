Псаки прокомментировала состояние Байдена после падения на трапе

Президент США Джо Байден «на все 100% в порядке» после падения на трапе самолёта, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, порой это может быть не так уж просто», — сказала она во время брифинга.

Она также отметила, что не в курсе, понадобилась ли президенту медицинская помощь. По её словам, главу государства всегда сопровождает врач.

19 марта американский лидер несколько раз оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу самолёта перед вылетом в штат Джорджия.

В Белом доме объяснили сильным ветром сложности Байдена с подъёмом по трапу.