Великобритания намерена активизироваться в Чёрном море и на Балтике.

Об этом говорится в стратегии модернизации Вооружённых сил Соединённого Королевства.

«Мы расширим наше присутствие в Черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и на Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп», — говорится в документе.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова использовать своё влияние в экономической, военной и дипломатической сферах, чтобы «нести добро в мир».