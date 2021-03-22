Великобритания намерена активизироваться в Чёрном море и на Балтике

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Великобритания намерена активизироваться в Чёрном море и на Балтике.
Великобритания намерена активизироваться в Чёрном море и на Балтике
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Об этом говорится в стратегии модернизации Вооружённых сил Соединённого Королевства.

«Мы расширим наше присутствие в Черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и на Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп», — говорится в документе.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова использовать своё влияние в экономической, военной и дипломатической сферах, чтобы «нести добро в мир».

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