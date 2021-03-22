В СНГ выступили против вмешательства в дела стран для свержения власти
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«Вновь подтверждаем важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, осуждаем как нарушение этого принципа любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств, а также экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права», — говорится в заявлении на сайте МИД России.
Министры иностранных дел стран СНГ также выразили озабоченность в связи с участившимися случаями введения односторонних санкций вопреки международному праву и призвали к прекращению подобной практики двойных стандартов.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что антироссийские санкции Евросоюза используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия российским правоохранительным и судебным органам.