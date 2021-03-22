В СНГ выступили против вмешательства в дела стран для свержения власти

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Главы МИД стран СНГ в совместном заявлении назвали соблюдение международного права залогом стабильности в международных отношениях и осудили любое вмешательство во внутренние дела других государств с целью свержения власти.
В СНГ выступили против вмешательства в дела стран для свержения власти
  • © Фото : МПА СНГ

«Вновь подтверждаем важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, осуждаем как нарушение этого принципа любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств, а также экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Министры иностранных дел стран СНГ также выразили озабоченность в связи с участившимися случаями введения односторонних санкций вопреки международному праву и призвали к прекращению подобной практики двойных стандартов.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что антироссийские санкции Евросоюза используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия российским правоохранительным и судебным органам.

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