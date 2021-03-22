В Австралии из-за наводнения эвакуированы порядка 18 тысяч человек

Порядка 18 тыс. человек были эвакуированы в связи с наводнением в восточных районах Австралии.

Как пишет Sky News, спасательные службы опасаются, что не менее 54 тыс. человек придётся покинуть места своего проживания. По прогнозам, сильные дожди не прекратятся до среды, 24 марта.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, 35 населённых пунктов в штате Новый Южный Уэльс оказались изолированы. Он отметил, что в связи с наводнением было проведено более 700 спасательных операций.

Решение о начале эвакуации власти штата Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии приняли 20 марта.