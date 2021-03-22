В Австралии из-за наводнения эвакуированы порядка 18 тысяч человек

Короткая ссылка
Порядка 18 тыс. человек были эвакуированы в связи с наводнением в восточных районах Австралии.
В Австралии из-за наводнения эвакуированы порядка 18 тысяч человек
  • Reuters

Как пишет Sky News, спасательные службы опасаются, что не менее 54 тыс. человек придётся покинуть места своего проживания. По прогнозам, сильные дожди не прекратятся до среды, 24 марта.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, 35 населённых пунктов в штате Новый Южный Уэльс оказались изолированы. Он отметил, что в связи с наводнением было проведено более 700 спасательных операций.

Решение о начале эвакуации власти штата Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии приняли 20 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить